الطائف 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للصحة بأمانة الطائف برنامجاً لأعمال الرش والتعقيم والاستكشاف الحشري لأكثر من 300 موقع بالطائف خلال شهر واحد على إثر الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة مؤخراً، شملت المواقع السياحية والمنتزهات البرية، وأحياء الطائف والمواقع الرطبة وأماكن تجمع المياه، وقامت الإدارة بالمعالجة الميكانيكية والبيولوجية للبؤر الحشرية والتجمعات المائية.وكثفت فرق الاستكشاف الحشري أعمالها في رصد بؤر التكاثر الحشري، وتخصيص آليات التعامل الفعال معها من خلال أخذ عينات لتحليلها ودراسة فصائل اليرقات الحشرية، حيث يُتعامل مع كل نوع وفق الطرق المخصصة لها.وأوضحت وكالة الخدمات أن المواقع التي تتجمع بها المياه تعد بؤرة لتكاثر الحشرات، وتقوم فرق الإدارة بالتعامل الفوري معها بالرش والردم، وتنفذ برنامج دوري لرش أحياء المدينة يشمل أكثر من 100 حي وفق جدول يومي للرش الضبابي واليدوي والبودرة وتعقيم حاويات النفايات ورشها فور إزالة المخلفات منها.وبينت الوكالة أنها سيرت آليات الرش داخل النطاق العمراني للحد من انتشار الحشرات الطائرة والزاحفة والقضاء عليها في طور حياتها الأولي، كما خصصت برنامجا لرش المواقع السياحية بالشفا والهدا والوهط والوهيط والمواقع البرية التي يقصدها الزوار.// انتهى //22:13ت م0181