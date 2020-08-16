جدة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستستضيف غرفة جدة، الخميس المقبل، مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" المهندس خالد بن محمد السالم، في ورشة عمل افتراضية بعنوان "تمكين الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي".ويتطرق المهندس السالم خلال الورشة إلى محاور عدة، منها نبذة عن المدن الصناعية والواحات والحاضنات الصناعية النسائية، وعن دور المرأة ومشاركتها في القطاع الصناعي، وأبرز الأنشطة الصناعية المناسبة لعمل المرأة، والحلول التمويلية، كما يستعرض مجموعة من قصص النجاح في الاستثمار النسائي في القطاع الصناعي.// انتهى //22:13ت م0182