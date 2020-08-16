تونس 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأوقفت وحدات من الجيش والحرس البحري التونسيين 60 مهاجرًا غير شرعي، في عمليات متفرقة بمحافظات صفاقس وقابس ونابل.وأفادت وزارتا الداخلية والدفاع التونسيتين في بيانين منفصلين اليوم، أن عناصرهما أوقفت على مستوى سواحل الهوارية، وقليبية، وحقونة سيدي منصور، والزارات، وجرجيس المجموعة المهاجرة على متن مراكب بحرية، وهم يستعدون لاجتياز الحدود البحرية التونسية خلسة باتجاه الأراضي الأوروبية.وأضافت المصادر نفسها باتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.// انتهى //22:16ت م0184