المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسنوّه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ، أمير منطقة المدينة المنورة ، بمستوى الاهتمام والعناية الذي يحظى به قطاع التعليم من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتسخير جميع الإمكانات التي تُسهم في الارتقاء بجودة التعليم وتسهل على الطلاب والطالبات الاستزادة العلمية في مشوارهم التعليمي بهدف تعزيز مخرجات المؤسسات التعليمية.وقال سموه خلال رعايته الحفل الافتراضي لخريجي الدفعة السادسة عشرة لطلاب جامعة طيب بالمدينة المنورة: " نهنئ الطلاب في هذا اليوم السعيد الذي نحتفي به بتخرج هذه الدفعة من خريجي جامعة طيبة المرموقة التي نعتز بها جميعاً "، مضيفاً في ظل هذه الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا إلا أن أبناءنا الخريجين استطاعوا بتوفيق الله أولاً ثم بإصرارهم على النجاح من تجاوز هذه المرحلة متسلحين بشهاداتهم وخبراتهم العلمية ليبدؤوا غداً مسيرة العطاء لخدمة دينهم ووطنهم ،فهم الاستثمار الحقيقي للمستقبل وعليهم مواصلة الاستفادة من أوقاتهم في نهل العلم والاستزادة بالمعرفة في حياتهم العملية مع الالتزام بقيمنا الإسلامية ، معرباً عن خالص شكره وتقديره لمعالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز السراني ولأعضاء هيئة التدريس كافة.من جهته أعرب معالي رئيس جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني ، عن سعادته بتخريج الدفعة السادسة عشر من أبنائه وبناته الطلاب والطالبات للعام الدراسي 1441هـ ، وقال الدكتور السراني: " إن هذا الإنجاز هو نقطة الانطلاق والتحول في حياة كل طالب للحياة العملية من أجل مستقبل ناجح خدمة لهذا الوطن الكريم بعد أن نهل الطلاب من العلم والمعرفة أجودها ومن القيم أصفاها وأنقاها ومن المهارات أفضلها وأقواها".وقدّم رئيس الجامعة شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على رعايته حفل تخرج طلاب الجامعة وعنايته الخاصة بشؤون الجامعة ومشاركة أبنائه الطلاب والطالبات ، كما قدّم شكره وامتنانه لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ، على دعمه المتواصل للجامعة ومتابعته المستمرة لمسيرتها التعليمية.// انتهى //22:44ت م0186