حائل 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسرأس صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل ، في صالة الاجتماعات بمكتب سموه اليوم ، اجتماع اللجنة العليا للأزمات بالمنطقة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ، ووكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ .وفي بداية الاجتماع نوه الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - للجهود الاحترازية للوقاية من جائحة كورونا ، معرباً سموه عن شكره للقطاعات كافة المشاركة في التصدي لهذه الجائحة .وأثنى سمو أمير منطقة حائل على ما يقوم به كل قطاع ، حاثاً على مضاعفة الجهود ،وأن تكون هناك توعية مضاعفة في قادم الأيام .وذكّر سموه أن فيروس كورونا مازال موجوداً ويجب الاستمرار في برامج التوعية من قبل إدارة الأزمات في المواقع كافة التي تشهد كثافة في وجود الأفراد سواء بالأماكن العامة والمناسبات أو مواقع العمل ، داعياً الجميع لتوخي الحذر والتقيد بالاحترازات الوقائية ، مؤكداً أن وعي الأفراد وحرصهم وتعاون الجميع سيكون له انعكاس مباشر على انخفاض أعداد المصابين بالمنطقة .إثر ذلك اطلع سموه والمجتمعون على التقارير والإحصاءات الشاملة والخطط الجاري تنفيذها من أجل وقاية المواطنين والمقيمين من هذه الجائحة والعمل بروح الفريق الواحد حتى زوالها بإذن الله .// انتهى //22:45ت م0187