الرياض 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسانطلقت اليوم منافسات الجولة الـ 31 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم بـ 6 مباريات ، حيث فاز فريق نجران على مضيفه الجيل بنتيجة 2-1 ، ليرتفع رصيد نجران إلى 42 نقطة بالمركز الثاني عشر ، وتوقف رصيد الجيل عند 37 نقطة بالمركز الثالث عشر.وتعادل فريق النهضة مع ضيفه الجبلين بنتيجة 2-2، ليرفع النهضة رصيده لـ 51 نقطة بالمركز السادس ، بينما رفع الجبلين رصيده لـ 42 نقطة بالمركز العاشر، فيما فاز فريق الباطن على ضيفه فريق الخليج بنتيجة 1-0 ، ليرفع الباطن رصيده إلى 60 نقطة بالمركز الثاني، بينما بقي فريق الخليج على رصيده السابق 32 نقطة بالمركز الخامس عشر .وكسب فريق العين مضيفه فريق المجزل بنتيجة 1-0، ليصبح رصيد العين 61 نقطة بالمركز الأول ، فيما بقي المجزل عند رصيده السابق 29 نقطة بالمركز السابع عشر ، وتعادل فريق الطائي مع ضيفه فريق الشعلة بنتيجة 0-0، ليكون رصيد الطائي 43 نقطة بالمركز الـتاسع ، والشعلة 42 نقطة بالمركز الحادي عشر، وفي آخر مباريات اليوم الأول من الجولة فاز فريق جدة على فريق القادسية بنتيجة 2-0، ليرفع جدة رصيده إلى 47 نقطة بالمركز السابع، فيما بقي رصيد القادسية عند النقطة 56 بالمركز الثالث.وتستكمل غدًا الجولة 31 بأربع لقاءات حيث يستضيف فريق الثقبة فريق البكيرية، ويلعب النجوم أمام الكوكب، وحطين ضد الأنصار، وأحد مع التقدم في آخر مباريات الجولة.// انتهى //22:45ت م0188