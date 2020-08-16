واشنطن 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسسجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين الساعة الماضية، 54,686 إصابة مؤكدة و 1,150 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.وطبقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها (cdc)، وصل عدد الإصابات بالفيروس في الولايات المتحدة إلى 5,340,232 إصابة حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 168,696 حالة وفاة.// انتهى //23:01ت م0190