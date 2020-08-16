الشقيق 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واستفقد رئيس بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب المكلف هادي بن علي عتودي ، اليوم ، الواجهة البحرية على امتداد شاطئ الشقيق السياحي , وذلك للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتهيئة المستمرة في الواجهة البحرية و المجسمات الجمالية التي يجري تنفيذها على الشارع العام ومدخل طريق الأمير محمد بن ناصر .وتابع خلال الجولة التفقدية الأعمال التي شهدتها الحدائق التي تضم الألعاب المختلفة والملاعب الرياضية , ومستوى النظافة في تلك المرافق كافة.يذكر أن شاطئ الشقيق يعد واحدًا من أهم المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.// انتهى //23:59ت م0197