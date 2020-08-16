عام / رئيس بلدية الشقيق يتفقّد أعمال الصيانة بالواجهة البحرية
الأحد 1441/12/26 هـ الموافق 2020/08/16 م واس
الشقيق 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واس
تفقد رئيس بلدية مركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب المكلف هادي بن علي عتودي ، اليوم ، الواجهة البحرية على امتداد شاطئ الشقيق السياحي , وذلك للاطلاع على سير أعمال الصيانة والتهيئة المستمرة في الواجهة البحرية و المجسمات الجمالية التي يجري تنفيذها على الشارع العام ومدخل طريق الأمير محمد بن ناصر .
وتابع خلال الجولة التفقدية الأعمال التي شهدتها الحدائق التي تضم الألعاب المختلفة والملاعب الرياضية , ومستوى النظافة في تلك المرافق كافة.
يذكر أن شاطئ الشقيق يعد واحدًا من أهم المواقع السياحية على مستوى منطقة جازان لما يتمتع به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام.
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23:59ت م
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