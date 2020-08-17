العارضة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بمحافظة العارضة اليوم، صرف المبالغ الخاصة بمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" لشهر ذي القعدة 1441هـ.وأوضح مدير الجمعية طالع الجابري أن الجمعية صرفت أكثر من ٤٣ ألف ريال للمستفيدين من خدمات الجمعية البالغ عددهم ٧١٩ مستفيدا ومستفيدة .وأفاد بأن المشروع يهدف إلى مساعدة الأسر في تلبية احتياجتهم الشهرية حيث يستهدف المشروع أسر الأيتام والمحتاجين والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات ، من خلال بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق أحد مستودعات المواد الغذائية بالمحافظة ، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاجه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.// انتهى //00:21ت م0200