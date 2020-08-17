جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأعلنت جمعية ذوي اضطراب طيف التوّحد الخيرية بمنطقة جازان "لدُن" اليوم ، نتائج مسابقة الرسم الحرّ ، التي نفذتها الجمعية ضمن برامجها خلال صيف العام الحالي.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية توفيق علاقي أن المسابقة جاءت بهدف تحفيز أطفال التوحد والتعريف بمواهبهم ، ومشاركة أفراد المجتمع ، حيث شهدت المسابقة التحاق 40 مشاركًا ومشاركة منهم 32 من الفنانين والفنانات التشكيليين من مختلف مناطق المملكة إلى جانب مشاركة 8 من أطفال التوحد .واستعرض علاقي نتائج المسابقة في فئة الرسم الحرّ لأطفال التوحد حيث فاز كل من ضي بنت إبراهيم قميعي ومنتهى بنت خالد التوم ومحمد بن سالم باقيس ولينا بنت محمد الكديسي وعبدالله بن أحمد الحاسري ، فيما فاز في فئه الفنانين والفنانات التشكيليين كل من طارق بن حسن مباركي وندى بنت مروعي طروش وسلوى بنت حامد مكوام وفاطمة بنت محمد الحماطي وفاطمه بنت علي آل عقيل .وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية "لدُن" في ختام تصريحه عمل الجمعية حاليًا على إعداد وتجهيز معرض فني دائم بمقر الجمعية ، بهدف دعم المواهب الفنية بالمنطقة ، وتحفيز أطفال التوحد واستكشاف مواهبهم .// انتهى //00:22ت م0201