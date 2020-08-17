جيزان 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسعقدت لجنة إدارة الأزمات والكوارث بالتدريب التقني والمهني بمنطقة جازان اليوم ، عبر الاتصال المرئي اجتماعها الثاني للفصل الأول من العام التدريبي 1442 هـ ، برئاسة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة المهندس فوزي رضوان ، وبمشاركة أعضاء اللجنة من قادة المنشآت التدريبية ومديري الأقسام الإدارية.وأوضح المهندس رضوان أن هذا الاجتماع جاء لمناقشة آخر المستجدات حيال الترتيبات التنظيمية و"البروتوكولات" للفصل التدريبي القادم ، من أجل توفير بيئة عمل وتدريب آمنة وتفعيل إدارة الأزمات والكوارث والتعامل معها استعداداً لعودة منسوبي ومنسوبات التدريب التقني والمهني ، والمتدربين والمتدربات للتدريب في الفصل التدريبي الأول .وبين أن اللجنة الرئيسة تهدف للإشراف ومتابعة تنفيذ الخطط والإجراءات الاحترازية في المنشآت التدريبية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى المنطقة حول مستجدات الأزمات والطوارئ وإعداد التقارير التنفيذية ، والدورية عن الأزمة وتقديم الدعم والمساندة للمنشآت التدريبية حول إدارة الأزمة وتحقيق المتطلبات الصحية والتدريبية ، ومتابعة الترتيبات التنظيمية لعودة التدريب في الفصل القادم ، مشيراً إلى أن الاجتماع أكد على تسخير جميع الإمكانات واتخاذ التدابير اللازمة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا ، منوهاً بالدعم اللا محدود من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان والمتابعة اليومية من سموه لمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.// انتهى //00:22ت م0202