القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستعادل فريق بيراميدز مع ضيفه طلائع الجيش بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على أستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر الدوري الممتاز المصري لكرة القدم.وبهذا التعادل أصبح رصيد بيراميدز 36 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول الدوري، كما أصبح رصيد طلائع الجيش 18 نقطة في المركز الرابع عشر.//انتهى//00:22ت م0203