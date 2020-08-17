الرياض 26 ذو الحجة 1441هـ الموافق 16 أغسطس 2020م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس دونالد ترمب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في وفاة شقيقه السيد روبرت ترمب.وقال الملك المفدى : "تلقينا نبأ وفاة شقيقكم السيد روبرت ترمب، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:45ت م0205