عنيزة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأقام فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة عنيزة، اليوم، برنامج الدرس الشهري "عن بُعد" لمنسوبيها في الأمن الفكري من كتاب (قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وولاة الأمر) لشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- .ويأتي هذا اللقاء بمتابعة من مدير عام الفرع وتنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند باستمرار تنفيذ المناشط التوعوية والتوجيهية مع تطبيق كافة الاحترازات الوقائية في ظل جائحة كورونا .وألقى الدرس رئيس هيئة محافظة عنيزة عثمان بن محمد الحليسان.ويأتي هذا الدرس ضمن خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع منطقة القصيم، كما تم تنفيذه بمراكز الهيئة بمحافظة عنيزة.// انتهى //01:19ت م0207