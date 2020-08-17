واشنطن 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مساء اليوم، برئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبينادر، وذلك في سانتو دومينغو بجمهورية الدومينيكان بعد الحفل المعد لتنصيب الرئيس.وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين الولايات المتحدة والدومينيكان في مجالات الأمن الإقليمي والنمو الاقتصادي.كما جرى مناقشة الجهود المبذولة لتحقيق الانتقال السلمي إلى الديمقراطية في فنزويلا، وتعزيز الشراكة بين البلدين لأمان وازدهار المنطقة الكاريبية.// انتهى //02:09ت م0209