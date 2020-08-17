جابورون 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسحثت منظمة الشفافية الدولية، قادة دول مجموعة تنمية الجنوب الأفريقي " سادك" ، عشية عقد قمتهم، على التعجيل باتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة أزمة حقوق الإنسان في الإقليم.وأكدت المنظمة الحقوقية، في بيان لها اليوم، أن جائحة "كوفيد 19" ما تزال تمزق الإقليم، حيث تبرز فوارق شاسعة وتهدد الفئات المهمشة والهشة، بينما شهدت الأشهر الأخيرة تزايدًا لقمع متظاهرين سلميين في بعض بلدان اقليم " سادك ".وأفاد مدير مكتب شرق وجنوب أفريقيا بمنظمة العفو الدولية، ديبروز موشينا، أن بعض بلدان إقليم " سادك " تشهد انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وتجاوزات تهدد السلام والاستقرار، وتعرقل مكافحة كوفيد 19 .وعد أن "كوفيد 19 " أماط اللثام عن هشاشات الاقتصاد الإقليمي، وفي غياب حماية اجتماعية مناسبة، أصبح الأشخاص العاملون في الاقتصاد غير النظامي، وأولئك الذين خسروا وظائفهم يواجهون المجاعة والعوز، ويجب أن تكون حماية حياتهم وباقي حقوقهم الإنسانية في صلب أجندة قمة "سادك".وستعقد لقمة "سادك" الافتراضية يوم غد، تحت عنوان "40 سنة من بناء السلام والأمن والارتقاء بالتنمية والصمود، لمواجهة التحديات العالمية".// انتهى //02:22ت م0214