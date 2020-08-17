مقديشو 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسارتفع عدد ضحايا تفجير انتحاري استهدف اليوم، فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، إلى 10 قتلى و30 مصابا.وأفاد مصدر في الشرطة الصومالية، أن الحصيلة الأولية للتفجير الانتحاري بالفندق شرقي مقديشو، بلغت 10 قتلى و30 جريحا.وقد تعرض الفندق في وقت سابق اليوم، إلى هجوم مسلح بعد تفجير سيارة مفخخة، أعلن إثره عن مقتل خمس أشخاص على الأقل.// انتهى //03:14ت م0217