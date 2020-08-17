طرابلس 27 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، على لقاء رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، مع عميد بلدية الزنتان المُنتهية ولايته، مصطفى الباروني، وتم مناقشة مجمل الأوضاع في البلدية واحتياجاتها، وسبل حلحلة بعض المشاكل في عدد من المرافق الخدمية، مصدرا تعليماته لحل مشاكل البلدية واستيفاء عدد من الاحتياجات بقدر الإمكانيات المتاحة.وأشارت الصحف إلى تأكيد مجلس النواب على أن «تمثيل الشعب الليبي يبقى حكرا» على المجلس «أو من يفوضه»، معتبرا أن الادعاء بغير ذلك يشكل جريمة تعاقب عليها القوانين الليبية السارية وفق مسميات جنائية متعارف عليها، موضحا أن «الشرعية في التمثيل السياسي للشعب الليبي ودوائره الانتخابية وأقاليمه التاريخية السياسية، هي شرعية انتخابية ولا يجوز لأي كيان غير منتخب تمثيل الشعب أو جزء منه.وبينت الصحف مطالبة مجلس بلديات فزان، كلا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط والغاز باستئناف تزويد بلديات ومناطق الجنوب بالمحروقات أسوة ببقية مناطق ليبيا، موضحة أن لمناقشة أزمة نقص الوقود والغاز في المنطقة الجنوبية، وتوقف تزويد مستودع سبها بالمحروقات منذ سنوات.وتطرقت الصحف إلى تصريحات عضو مجلس الأمة الجزائري عبد الوهاب بن زعيم، واستبعاده نشوب حرب في ليبيا في الوقت الراهن، مؤكدًا أن جميع أطراف الأزمة الليبية يدركون أن الحل الوحيد هو الحوار برعاية دولية وأممية، وأنه لابد من تنازلات وتوافقات لخدمة للشعوب التي أنهكتها الحروب والأزمات، مجددا تأكيد بلاده مستعدة لاستقبال الأطراف على طاولة واحدة، وبحضور دول الجوار.وعرجت الصحف على تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عقب اتصال مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، موضحا أنه تم بحث آخر تطورات الأوضاع في شرق المتوسط والأزمة الليبية، موضحا أنه بحث مع أوغلو ضرورة خفض حدة التوترات في منطقة شرق المتوسط، التي يدور حولها الجدل بين تركيا من جهة واليونان والاتحاد الأوروبي وبعض الدول الإقليمية.// انتهى //07:14ت م0002