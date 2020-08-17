طرابلس 27 ذي الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، تسجيل 8 حالات وفاة و 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا .كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض، 8 حالات وفاة، حالة في غريان وحالة في مسلاتة، وحالتين في أوباري في حالة في المرج وحالة في بنغازي وحالة في أجدابيا وحالة في زليتن، ليصبح إجمالي الوفيات بسبب كورونا 153 حالة.وعن الحالات النشطة، أضاف المركز، أنها 7,086 حالة.// انتهى //07:14ت م0003