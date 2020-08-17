كانبيرا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساعلن رئيس حكومة ولاية فيكتوريا الاسترالية دانيال أندروز عن تسجيل 282 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و 25 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية وذلك في اسوء حصيلة وفيات يومية على الاطلاق حتى الان، مما يرفع عدد الوفيات في الولاية الى 334 وفي استراليا الى 421 حالة وفاة.وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات في استراليا الى 23288 اصابة تعافى منها 14080 شخصا.// انتهى //07:15ت م0005