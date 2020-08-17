الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:خادم الحرمين يأمر بترقية 61 قاضياً في وزارة العدل.توجيه سامٍ بإنشاء لجنة وزارية للإشراف على مكافحة التستر.القيادة تهنئ رئيسي إندونيسيا والجابون بذكرى الاستقلال.أمير الرياض يطالب بتوفير البيئة الجاذبة في «غرفة الزلفي».فهد بن سلطان يثمن جهود أبطال الصحة.أمير حائل يحتفي بمتنازلين عن القصاص.. ويناقش التطوير الزراعي.جلوي بن عبدالعزيز يكرم قائد قوة نجران.اعتراض وتدمير صاروخ باليستي باتجاه جنوب المملكة.التحالف يدمر باليستياً أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه المملكة.فيصل بن مشعل: القصيم تميزت بتعاون أهلها.تفاهم سعودي - أردني لبدء مشروع الربط الكهربائي.أجهزة حاسوب لأبناء الأسر الضمانية من «تكافل».المملكة أثبتت كفاءتها.. والتحدي في الاستمرارية.إيران.. محور الشرور.بايدن يحث على إسقاط أردوغان.الجيش اليمني يضرب بقوة في الجوف ونهم.وفد أمني مصري في غزة لبحث التهدئة.العراق يحذر من تكرار سيناريو لبنان.// يتبع //07:59ت م0012