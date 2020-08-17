وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( آلية التعليم ..ورؤية المستقبل) : من أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تحقيق التنمية في القدرات البشرية من خلال تحسين مخرجات منظومة الـتعلـيم والـتدريب في جميع مراحلـها من التعليم المبكر وحتى التعليم والتدريب المستمر للوصول إلى المستويات العالمية بصورة تمكنها من مواكبة خطط وبرامج التحول الوطني وتحقيق المستوى المنشود في جودة الحياة وقدرات المملكة بما يعكس مكانتها الطبيعية بين دول العالم، وتأتي مواكبة متطلبات العصر مع احتياجات التنمية وسوق العمل المحلي والعالمي المتسارعة والمتجددة ومتطلبات الثورة الصناعية في مجالات التعليم من خلال استحداث سياسات ونظم تعليمية وتدريبية جديدة تعزز من كفاءة الثروة البشرية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030 وبما يحقق الشمولية والمرونة التي تتوافق أبعادها مع ريادة المملكة إقليميا ودوليا.وأضافت أن المبادرات التي انتهجتها المملكة العربية السعودية خلال التحدي الصعب بسبب جائحة كورونا المستجد (كوفيد ) 19 وآثاره الـتي طالـت دورة الحياة الطبيعية في أكثر دول العالم تقدما، أثبتت قدرة المملكة وقوة منظومتها التخطيطية والإستراتيجية وقدرتها على المضي قدما في سبيل تحقيق أهداف الرؤية والمستقبل المشرق مهما بلغ سقف التحديات، وحين نمعن فيما أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ عن آلية العودة للدراسة لـعام 1442 هـ، بحيث تنطلـق عن بعد لجميع مراحل التعليم العام، لمدة سبعة أسابيع، وعن بُعد أيضا للمقررات الـنظرية في الجامعات والـتعلـيم الـفني، وحضوريا للمقررات العملية، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الصحة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وهيئة تقويم التعليم والتدريب وبرنامج تنمية القدرات البشرية.وختمت:وتأكيده على ثقته بالمعلمين والمعلمات وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات والتعليم التقني لإدارة عمليات التعليم عن بُعد بكفاءة، وأهمية دور الأسرة وأولياء الأمور في استمرار ومتابعة الرحلة التعليمية عن بُعد لأبنائهم، وأن هـذه الـرحلـة لا يمكن أن تنجح بدون تعاونهم ومشاركتهم، فهذه الحيثيات الـواردة فيما أعلـنه وزير التعليم ترتبط بأطر الـدلالات المعنية بالمشهد العام في خطط وإستراتيجيات القيادة الحكيمة والتي من شأنها تحقيق المضي قدما في مسيرة التنمية الوطنية والمشاريع التي تعتمد في مقام رئيس على كوادر الوطن بمختلف شرائحها، ولعل ما شهدته منظومة الحياة التعليمية والـعملـية في المملـكة خلال جائحة كورونا المستجد (كوفيد ) 19 التي لم يسبق لها مثيل في التاريخ الحديث، والمبادرات والخطط التي تم تطبيقها وكان لها فضل في مضي دورة الحياة بصورة طبيعية، يعزز من هذا المفهوم ومكانة وقدرة المملكة على بلوغ كافة آفاق رؤيتها ومكانتها بين دول العالم المتقدم. // يتبع //08:05ت م0014