وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( الدور السعودي الفاعل ) : يواجه العالم العديد من القضايا والأزمات المتشابكة على مختلف الصعد ، في مقدمتها جائحة كورونا التي ألقت بتداعيات صحية واقتصادية بالغة الصعوبة استدعت تعاونا واسعا لمعالجتها، في وقت يسعى فيه العالم إلى دعم سبل السلم والاستقرار الذي تهدده دول مارقة ترعى الإرهاب وتسلح ميليشياته الغادرة.وبينت أن هذه القضايا والملفات الراهنة تتعامل معها المملكة بقيادتها الرشيدة وبإرادة صادقة وحكمة عالية من خلال دورها انطلاقا من مكانتها وتأثيرها ورئاستها لمجموعة العشرين ، بما يعكس عمق استشراف الرياض للتحديات العالمية وقدرتها على رسم خارطة أكثر قدرة وطموحا وتقدما لمستقبل العالم ، وتؤدي دورها المؤثر في مختلف المحافل الدولية والإقليمية من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم، وهو ما أكده رئيس مجلس الشورى بمناسبة مشاركة المجلس في المؤتمر الدولي لرؤساء البرلمانات، بأن المملكة بقيادتها الرشيدة صنعت اهتماماً دولياً راسخاً بدورها ورأيها الراجح والحكيم لحل مختلف القضايا والملفات القائمة ، بما ينسجم مع رسالتها السامية للعالم وسياساتها المتزنة والتزاماتها الدولية ، والجهود الجبارة التي قامت بها المملكة بكل بحزم وعزم على المستويين الداخلي والدولي في هذا الصدد ، للتقليل من آثار جائحة كورونا ، وكذا ما تحقق في موسم حج هذا العام من اجراءات دقيقة أشادت بها الأمة والعالم.// أنتهى //08:07ت م0015