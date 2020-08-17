بيروت 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بحالة الترقب التي تسود الساحة السياسية بانتظار ما ستؤول له الاتصالات والمشاورات الجارية بين الفرقاء المعنيين بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في حين ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا بشكل دراماتيكي مما ينذر بمخاوف بتفلت الأمور على نحو خطير.وتحدثت عن إعلان السلطات العراقية أمس أن رتلين عسكريين تابعين للتحالف الدولي استهدفا بعبوتين ناسفتين بين محافظتي ذي قار والبصرة جنوبي العراق .واشارت صحف الإثنين الى إستدعاء وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية أمس القائم بالأعمال الإيراني في أبوظبي وسلمته مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على خلفية التهديدات الواردة في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني بشأن القرارات السيادية لدولة الإمارات.وتطرقت إلى استهداف طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بـ 5 غارات مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بينها خاصة بالدفاع الجوي في منطقة بيت سعدان بمديرية بني الحارث شمال صنعاء.ولفتت الانتباه إلى إعراب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف أمس عن استنكاره لتهديدات الرئيس الإيراني حسن روحاني تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، معتبراً أنّها تحمل في طياتها تداعيات خطيرة على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي.وأخبرت صحف بيروت عن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أمس إنه سيتحرك خلال الأيام المقبلة لإعادة فرض العقوبات على إيران بالأمم المتحدة.// انتهى //08:29ت م0016