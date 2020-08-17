المدينة المنورة 26 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 16 أغسطس 2020 م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة -بمشيئة الله - غداً, تضمن نشاطا للرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية، بمحافظتي الحناكية والمهد.وبينت الإدارة أن الحالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة السادسة مساء .// انتهى //09:13ت م0017