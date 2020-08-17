الخرطوم 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 5 حالات وفاة.وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.// انتهى //10:21ت م0025