عام / تسجيل 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
الخرطوم 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
سجلت السودان خلال الـ24 ساعة الماضية، 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من بينها 5 حالات وفاة.
وأفادت وزارة الصحة السودانية في بيان اليوم، أن حصيلة الإصابات بفيروس كورونا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 12410 حالات، بينها 803 حالات وفاة، مشيرة إلى ارتفاع عدد حالات الشفاء من الفيروس إلى 6385 بعد تسجيل 35 حالة جديدة.
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