عام / أكثر من 400 ألف مستفيد من خدمات مراكز " تأكد " في الرياض
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
قدّمت مراكز " تأكد " في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل وحتى الآن .
وخصصت الصحة مراكز " تأكد " لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق " صحتي" .
وتسهم " تأكد " في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي .
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10:22ت م
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