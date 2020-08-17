الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسقدّمت مراكز " تأكد " في الرياض خدماتها لـعدد 414938 مستفيداً منذ بدء العمل وحتى الآن .وخصصت الصحة مراكز " تأكد " لتقديم خدمة فحص فيروس كورونا من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق " صحتي" .وتسهم " تأكد " في معرفة مدى انتشار الفيروس والكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى ومنع تكوّن بؤر للتفشي .// انتهى //10:22ت م0026