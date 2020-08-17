الجوف 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسقدمت عيادات "تطمن " خدماتها لأكثر من 8440 مستفيداً منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات, في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا, ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //11:11ت م0030