عام / أكثر من 8400 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في الجوف
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
الجوف 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
قدمت عيادات "تطمن " خدماتها لأكثر من 8440 مستفيداً منذ بدء العمل بها وحتى الآن، وذلك من خلال 3 عيادات, في مستشفى الملك عبدالعزيز بسكاكا, ومركز صحي الصفاة بدومة الجندل ومركز صحي الدعيجاء بطبرجل.
يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال.
وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .
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11:11ت م
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