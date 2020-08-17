الأسياح 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأطلقت بلدية محافظة الأسياح التابعة لأمانة منطقة القصيم، مبادرة خدمة إلكترونية تمكن المستفيدين من طلب الحاويات المنزلية عبر الموقع الإلكتروني للبلدية.وأوضح رئيس بلدية محافظة الأسياح الدكتور عبدالمحسن العمار أن هذه الخدمة تأتي انطلاقاً من تسهيل الخدمات البلدية للمستفيدين، حيث بات بالإمكان الدخول إلى الخدمة عبر صفحة الخدمات الإلكترونية بموقع البلدية الإلكتروني وطلب الخدمة، وذلك بتعبئة البيانات الشخصية، وتحديد الموقع الجغرافي للمنزل، ليواصل الفريق الميداني دراسة الطلب وتوفير الحاويات للموقع المستهدف بأقرب وقت ممكن، كما يمكن للمستفيد تحديد نوع الحاوية المطلوبة ما بين حاوية نفايات منزلية أو الحاويات المخصصة لبقايا الأطعمة.// انتهى //11:17ت م0033