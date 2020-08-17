مكة المكرمة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسنفذ فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، عدداً من المناشط لتوعية فئات المجتمع للتذكير بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية والتدابير الوقائية، والإجراءات الاحترازية التي بلغت أكثر من 5000 منشط توعوي منها ١٦٧٨جولة توعوية و ١٢٠١ لوحة توعوية عبر اللوحات والشاشات المختلفة في أنحاء منطقة مكة المكرمة وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأفاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري أن فرع الرئاسة نفذ منذ بداية الإجازة قرابة ٣٤٧٢ جولة ميدانية لتنبيه الناس للصلاة وتوعيتهم بأهمية الالتزام بالتعليمات والبعد عن التجمعات ولبس الكمامات والمحافظة على التباعد المكاني والاجتماعي.وبين العمري أنه جرى نشر المحتوى التوعوي الوقائي عبر الوسائل المتاحة كالشاشات الإلكترونية، واللوحات الإرشادية، بجميع أنواعها، ووسائل التواصل الاجتماعي مستهدفة أكثر من ٢,٧٣٢,٠٠٠ مشاهدة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.// انتهى //11:19ت م0035