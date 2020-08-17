سكاكا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، محطة كهرباء طبرجل 132 ، وكان في استقبال سموه لدى وصوله المحطة محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، ومدير إدارة كهرباء الجوف بالنيابة المهندس هايل بن جبان الرويلي، ومدير مكتب طبرجل بالنيابة عيسى الشراري.واستمع سموه، من المهندس الرويلي لشرح عن المحطة التي تعـد من المحطات الحديثة ولا يوجد عليها انقطاعات رئيسية خلال العام الحالي، ولديها القدرة لتغذية مدينة طبرجل وضواحيها وزيادة الأحمال المستقبلية.كما أنها تغذي حوالي 28000 مشترك لمدينة طبرجل وضواحيها، حيث سجلت العام الحالي أحمال 137 ميجاوات بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، مستمعاً لشرح عن المحطة التي تم إنشائها في مركز ميقوع وهي في طور الاختبارات النهائية وسيتم تشغيلها قريباً لتخدم أهالي ميقوع وضواحيها.وأعرب سموه عن شكره للقائمين على المحطة، وحثهم على الاستمرار بهذا الأداء لضمان استمرار الخدمة للمواطنين.بعد ذلك توجه سموه لمشروع مركز الاحتفالات بطبرجل مرحلة أولى، وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر المشروع محافظ طبرجل عبيد بن الفليح الحربي، وأمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان، ورئيس بلدية طبرجل ناصر بن عبدالله الوطبان.واستمع لشرح من أمين المنطقة عن تأخر مقاول المشروع عن إنجاز العمل بأسباب جائحة كورنا، ووجود ملاحظة بعد مباشرة الموقع بضرورة إحلال التربة لموقع المشروع، حيث أكد المهندس الشرعان أنه سيتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع خلال الأربعة شهور القادمة - بإذن الله -.كما اطلع سموه على مشروع إنشاء حدائق وساحات ومنتزهات وممشى ومسطحات خضراء وملاعب وألعاب أطفال، مستمعاً من المهندس عاطف الشرعان لشرح عن أسباب تأخر المشروع حيث عزا ذلك لجائحة كورنا وتوقف المقاول وعدم إنجاز الأعمال بصفه مؤقته، وتم استئناف العمل بالمشروع وسيتم إنجازه بالكامل خلال الأربعة أشهر القادمة.ووجه سمو أمير منطقة الجوف بمواصلة أعمال المشروعات البلدية وتنفيذها بما يتناسب مع مناسبات الأهالي وتهيئتها لإقامة الاحتفالات والمناسبات الرسمية، وتكثيف زراعة الأشجار التي تتناسب مع أجواء المنطقة وتتكيف معها من خلال مبادرة الجوف واحة خضراء.رافق سموه في الجولة وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.// انتهى //11:25ت م0038