الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقًا في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى.وجددت وزارة الخارجية، التأكيد على موقف المملكة الرافض للعنف والتطرف والإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.وقدمت الوزارة العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيق وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.// انتهى //12:37ت م0050