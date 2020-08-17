الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسدعت غرفة الرياض ممثلة في مركز التدريب والتأهيل منشآت قطاع الأعمال في منطقة الرياض للمشاركة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"، الذي تنفذه الغرفة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة الرياض، ويستهدف تأهيل وتطوير قدرات الكوادر الوطنية وزيادة خبراتهم.وتأتي هذه الخطوة في إطار تنفيذ مذكرة التعاون المبرمة بين الطرفين التي تهدف لتدريب وتطوير قدرات 10.000 من الكوادر الوطنية على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص، مع تقديم مكافأة مالية تقدر بثلاثة آلاف ريال من "هدف" للمتدربين أثناء فترة التدريب، وذلك ضمن برنامج التدريب على رأس العمل بمنطقة الرياض "تمهير".وكان الطرفان قد وقعا في مارس الماضي مذكرة تعاون استهدفت تسخير جهودهما والتعاون الاستراتيجي بينهما لتأهيل الكوادر الوطنية وتوظيفها في القطاع الخاص ضمن برنامج "تمهير" الموجة للخريجين والخريجات السعوديين.ومن جهة أخرى حثت الغرفة منشآت قطاع الاعمال المشاركة في البرنامج والاستفادة من قدرات الخريجين والخريجات، والمساهمة في رفع خبراتهم وقدراتهم، من خلال المبادرة بتسجيل الفرص التدريبية المتوفرة بكل منشأة من خلال الرابط https://www.taqat.sa.// انتهى //12:58ت م0053