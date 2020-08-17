الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض، بالتعاون مع جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بنساح، بعد غدٍ، محاضرة عن بعد بعنوان: "الاعتبار بتصرم الأعوام والأعمار"، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر الساعة السابعة والنصف مساء.وتأتي هذه المحاضرة ضمن البرامج الدعوية التي ينفذها فرع وزارة الشؤون الإسلامية في محافظات ومراكز منطقة الرياض؛ لتوعية الناس وتبصيرهم بأمور دينهم ودنياهم.// انتهى //13:07ت م0056