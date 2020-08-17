الرياض 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأعلن مركز ذكاء لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" خلال الحفل الختامي الافتراضي لتحدي "ذكاء للموارد البشرية" الذي تم تنظيمه أخيرًا بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية، والتنمية الاجتماعية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، فوز فريق "نيوتن" بالمركز الأول، فيما حصل فريق "شفتات" على المركز الثاني، وفريق "Beginning" على المركز الثالث.وقدم المركز خلال الحفل الذي حضره وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتنمية القدرات الرقمية الدكتور أحمد الثنيان، ونائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لريادة الأعمال عصام الذكير، جوائز نقدية للمراكز الثلاث الأولى، بالإضافة إلى دعم مهني يمكنهم من الالتحاق ببرنامج رواد ذكاء التابع للمركز، والحصول على مكاتب أعمال مجانية في الرياض والخبر، والوصول إلى شبكة ذكاء الاستثمارية الخاصة، إلى جانب جلسات تدريبية واستشارية خلال مدة التحدي، وأكثر من 3000 مصدر وبيانات حصرية مساعدة لتمكين المشاركين من بناء حلولهم.وشارك فريق "نيوتن" في التحدي من خلال نظام يساعد على البحث عن السير الذاتية وفرزها ومطابقتها مع الوصف الوظيفي بدقة عالية، فيما قدم فريق "شفتات" منصة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوفير أيدي عاملة عند الطلب بسهولة وسرعة للمنشآت في قطاع التجزئة، في حين قدم فريق "Beginning" منصة تحتوي على قاعدة بيانات تربط الأفراد والشركات باستخدام ثلاثة نماذج للذكاء الاصطناعي.وضمت لجنة تحكيم التحدي خبراء في الموارد البشرية والذكاء الاصطناعي لتقييم الحلول المشاركة واختيار الفائزين، حيث يهدف التحدي إلى تمكين الذكاء الاصطناعي لأتمتة وتسهيل عملية التوظيف، حيث يحتوي التحدي على ثلاث مسارات رئيسية تختص بربط المواهب بالوظائف المناسبة، والبحث عن تاريخ المتقدم، ومعالجة السير الذاتية.وتتيح المسارات الثلاث الفرصة للمشاركين بابتكار نماذج وبرامج ابداعية تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجال الموارد البشرية ومعالجة البيانات، لتوفير الوقت والجهد في عملية البحث والمفاضلة بين المتقدمين وغيرها من المزايا.يذكر أن مركز ذكاء يُعد أول مركز أنشئ في المملكة لدعم رواد الأعمال في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي وخصص المركز العديد من الخدمات منها مكتبة ذكاء التي تقدّم جلسات استشارية وكتيبات إرشادية وورش عمل وغيرها من الخدمات المختصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات والتقنيات الحديثة.// انتهى //13:08ت م0058