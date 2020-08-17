الدمام 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأنهت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية ١٨٢٠ ساعة تدريبية، من برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي عبر منصة المركز الوطني للتطوير المهني عن بعد، وذلك ضمن مشروع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي في مرحلته الثالثة.وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بوزارة التعليم الدكتور أحمد الجهيمي أنه تم تقديم ١٧٤ برنامجاً تدريبياً بهدف رفع مستوى الأداء المهني، والتي وقف على تنفيذها والإشراف عليها ١٠٧ مدربين ومدربة عبر ١٣٨ قاعة افتراضية.وأبان الجهيمي أن عدد البرامج التدريبية بلغت 20 برنامجاً في مختلف المجالات حيث شكلت إدارة التعليم في المنطقة الشرقية لجنتَين تنفيذيتَين، للبنين والبنات لتخطيط وتنفيذ وتقويم البرامج.// انتهى //14:54ت م0095