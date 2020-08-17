نجران 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسبحث مدير عام التعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي مع لجنة العودة للمدارس، ولجنة الاستعداد لعام ١٤٤٢هـ، وقادة وقائدات المدارس بدء العام الدراسي وعودة الطلاب لمدارسهم من خلال الوسائل البديلة واستغلال كافة الإمكانيات التي أتاحتها وزارة التعليم من خلال قناة عين التعليمية الفضائية ومنصة مدرستي للتعليم عن بُعد.جاء ذلك من خلال الاجتماع عبر البث المرئي المتصل أمس، مع جميع الإدارات والأقسام ذات الاختصاص.وأكد الدكتور العتيبي، أن إعلان معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ آلية العودة للدراسة عن بعد، تعبر عن اهتمام وحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد - حفظهما الله- بكل ما من شأنه صحة المواطن، وتمكن أبنائنا الطلاب الطالبات من مواصلة رحلة العلم عبر الوسائل التقنية المختلفة لنمضي يدا بيد بجانب أولياء الأمور لخدمة الوطن الغالي.وشدد مدير عام التعليم بمنطقة نجران على قادة وقادات المدارس بضرورة توفير جميع الاحتياجات الطلابية وضرورة تفعيل جميع البرامج البديلة ومضاعفة الجهود التعليمية لإيصال الرسالة العلمية وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجه الطلبة بالشراكة مع أولياء الأمور، مشيراً إلى التنسيق مع الشؤون الصحية بمنطقة نجران سيكون هناك دورات مخصصة موجهة للمرشدين الصحيين بالمدارس يتم من خلالها تثقيف وتوعية الطلاب والطلبة بطرق التصدي لجائحة كوروناوثمن العتيبي متابعة واهتمام سمو أمير منطقة نجران، وسمو نائبه، للعملية التعليمية في المنطقة، مقدماً شكره للمساعديين للشؤون التعليمية و المدرسية ومديري مكاتب التعليم ومديري الإدارات والأقسام والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات على جهودهم المميزة في تحقيق أهداف العملية التعليمية لخدمة أبنائنا الطلاب والطالبات، سائلا الله أن يكون هذا العام عاماً دراسيا مميزا.// انتهى //14:55ت م0096