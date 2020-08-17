نجران 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واستفقد مدير عام الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران الدكتور ملفي بن عبدالرحمن العتيبي اليوم ، إدارة المستودعات المركزية , للاطلاع على خطط الاستلام والتوزيع للمقررات الدراسية والتجهيزات المدرسية للعام الدراسي ١٤٤٢هـ، وذلك ضمن خطة الاستعداد لهذا العام.وشدد مدير عام التعليم بنجران على أهمية مضاعفة الجهود المبذولة من فريق العمل بما يسهم في إنجاز خطط الاستلام والتوزيع لكافة التجهيزات المدرسية في جميع المراحل التعليمية ،مع ضرورة التقيد بإجراءات ووسائل السلامة الاحترازية خلال عمليات التسليم والتوزيع.// انتهى //14:55ت م0097