الدمام 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسيستعد تعليم المنطقة الشرقية، لانطلاق العام الدراسي الجديد، من خلال تقديم حزمة من البرامج التي تدعم البيئة التعليمية عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة، وقنوات التواصل.وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور ناصر الشلعان، أن البرامج تتضمن تفعيل برامج التدريب الإلكتروني "عن بعد" للمرشدين الطلابيين وأولياء الأمور والطلاب، في مجالات الإرشاد النفسي، والبرامج الوقائية وتنمية القيم، وخدمة الهاتف الإرشادي، والرسائل التوعوية للطلبة وأولياء الأمور، ورفع مستوى الوعي الأخلاقي، وتعزيز السلوك الإيجابي، وتطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي.وأكد الدكتور الشلعان، أن قطاع التعليم يترجم الخطوط العريضة لوزارة التعليم في تنفيذ المبادرات والمشاريع المرتبطة برؤية المملكة 2030، والذي سينعكس أثرها على نحو واضح على الارتقاء بالعملية التعليمية، ورفع جودة مخرجاتها بما يسهم في تحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة "وفقها الله"، التي تولي التعليم جلّ اهتمامها في سبيل توفير مقومات النجاح له لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول أبنائها.كما تتضمن حزمة البرامج استكمال الخطط والبرامج والمشروعات، وتوفير كافة المستلزمات وتجهيزات التقنية والاتصالات لاستمرار العملية التعليمية عن بعـد، بفاعلية وجودة لضمان بداية عام دراسي جاد؛ وحافل بالإنجازات والعطاء، والاستعانة بأدوات التقنية التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم.// انتهى//14:56ت م0098