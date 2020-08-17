أبها 27 ذو الحجة1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسلم فرع بنك التنمية الاجتماعية بمحافظة بيشة اليوم دفعة جديدة من مركبات التوصيل المنزلي المخصصة لرواد الأعمال ضمن مسار "تطبيقات التوصيل" بقيمة مالية تتجاوز المليون وثلاثمائة ألف ريال.وأبان مدير فرع البنك بمحافظة بيشة محمد آل جمان أن مسار" تطبيقات التوصيل" يأتي ضمن منتج "نفاذ" الذي أطلقه مؤخرا بنك التنمية الاجتماعية على مستوى مناطق المملكة ، كأول منتج تمويلي متخصص لتمويل العمل الحر، مبينًا أن هذا المنتج موجه للمواطنين القادرين على العمل ولم يجدوا فرصة وظيفية أو الراغبين في زيادة مدخولاتهم الشهرية ولديهم حرفة أو مهارة متخصصة، حيث يتيح لهم هذا المنتج الاستفادة من تمويل ميسر يمكّنهم من ممارسة الأعمال الحرة لحسابهم الشخص.وأشار آل جمان إلى تسليم هذه الدفعة الجديدة من المركبات يأتي انطلاقًا من دور البنك في تعزيز الاستقلال المالي للأفراد من خلال حزمة من المنتجات التمويلية.// انتهى //14:57ت م0099