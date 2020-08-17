لندن 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بالضغوطات التي تواجه الحكومة بسبب أزمة نتائج امتحانات الشهادة الثانوية التقديرية التي أًعلن عنها مؤخراً، مبرزة دعاوى لتأخير إعلان نتائج امتحانات الشهادة المتوسطة التقديرية بسبب احتجاج عدد من أولياء الأمور والتلاميذ على النهج الذي اتبع في تحديد نسب الطلاب.وعرجت في الشأن العربي عن بدء التحقيقات في حادثة انفجار مرفأ بيروت الأخيرة، مشيرة إلى استمرار المطالبات الشعبية بإجراء إصلاحات جذرية وسط النخبة السياسية في لبنان.وقالت صحف الاثنين إن خبراء دوليين وآلاف المتطوعين المحليين بدأوا حملة شاملة يوم الأحد الماضي لحماية شواطئ موريشيوس البكر والحياة البرية البحرية الغنية بعد أن ألقت ناقلة يابانية مئات الأطنان من النفط في مياه البحر، فيما وصفه بعض العلماء بأسوأ كارثة بيئية في البلاد.ونقلت على صعيد منفصل تقاير عن انخفاض الناتج القومي المحلي في اليابان لأدنى مستويات منذ أربعين عاماً جراء حالات الإغلاق وتراجع إنفاق المستهلكين التي صاحبت أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.// انتهى //15:10ت م0102