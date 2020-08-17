سياسي / رئيس البرلمان العربي يدين الهجوم الإرهابي في مقديشو ويجدد تضامنه مع الصومال
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
أدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان".
وأكد السُّلمي في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدماً خالص التعازي لحكومة الصومال وبرلمانه وشعبه الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
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15:14ت م
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