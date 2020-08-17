القاهرة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأدان رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي الهجوم الإرهابي الذي استهدف فندقاً في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والمصابين، واصفًا الهجوم بأنه "عمل إرهابي جبان".وأكد السُّلمي في بيان له اليوم، دعم البرلمان العربي التام لجمهورية الصومال الفيدرالية في حربها على الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، مقدماً خالص التعازي لحكومة الصومال وبرلمانه وشعبه الشقيق، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.// انتهى //15:14ت م0107