ثقافي / جمعية تحفيظ القرآن بصبيا تنظم برنامجاً تعريفياً للمتطوعين لخدمة كتاب الله
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
صبيا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
نظمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا ممثلة في وحدة التطوع اليوم ، برنامجاً تعريفياً للمتطوعين الجدد ، لتسليط الضوء على رسالتها وأهدافها ودورها المجتمعي.
ورحب مدير وحدة التطوع محمد بن البدر خواجي بالمتطوعين المسجلين في منصة التطوع ، مبرزاً الفرص التطوعية لكل مشارك وحقوق وواجبات المتطوع وماذا تريد الجمعية من المتطوعين.
بدوره ، أطلع المدير التنفيذي المستشار التعليمي والتربوي محمد بن حسين قضعان ، المتطوعين على اللائحة التنفيذية للجمعية وسياسات العمل فيها ، والهيكل التنظيمي ، ومهام الأقسام والإدارات ، وخطة التنفيذ لكل قسم ، مشيداً بالكوكبة الشابة من أبناء الوطن الذين أظهروا جاهزيتهم لخدمة كتاب الله.
// انتهى //
15:15ت م
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