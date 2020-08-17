صبيا 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسنظمت جمعية تحفيظ القرآن الكريم في محافظة صبيا ممثلة في وحدة التطوع اليوم ، برنامجاً تعريفياً للمتطوعين الجدد ، لتسليط الضوء على رسالتها وأهدافها ودورها المجتمعي.ورحب مدير وحدة التطوع محمد بن البدر خواجي بالمتطوعين المسجلين في منصة التطوع ، مبرزاً الفرص التطوعية لكل مشارك وحقوق وواجبات المتطوع وماذا تريد الجمعية من المتطوعين.بدوره ، أطلع المدير التنفيذي المستشار التعليمي والتربوي محمد بن حسين قضعان ، المتطوعين على اللائحة التنفيذية للجمعية وسياسات العمل فيها ، والهيكل التنظيمي ، ومهام الأقسام والإدارات ، وخطة التنفيذ لكل قسم ، مشيداً بالكوكبة الشابة من أبناء الوطن الذين أظهروا جاهزيتهم لخدمة كتاب الله.// انتهى //15:15ت م0109