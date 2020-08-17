طبرجل 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسناقش أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان الارتقاء بالخدمات البلدية في محافظة طبرجل وتلبية مطالب الأهالي والاحتياجات الخدمية، الى جانب مقترحات وملاحظات المواطنين.جاء ذلك خلال اجتماع المهندس الشرعان مع رئيس بلدية طبرجل ناصر بن عبدالله الوطبان، ورئيس المجلس البلدي في المحافظة عبدالكريم بن محمد الصبيحة.وبحث الشرعان خلال الاجتماع سير المشروعات البلدية والتنموية بالمحافظة، ووجه بتذليل أي عقبات إن وجدت، وتنفيذ المشروعات وفق أفضل المواصفات، وفي إطار الجدول الزمني المعتمد.كما استعرض الاجتماع التعاون بين البلدية والمجلس البلدي لتلبية احتياجات الأهالي ومتابعة المشروعات، كما تضمن جدول الأعمال بحث تقديم الخدمات للقرى والهجر بالمحافظة، والاطلاع على مختلف المشروعات المنفذة والتي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.وأكد أمين الجوف حرص الأمانة على توفير أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في نطاق الأمانة والبلديات التابعة، تحقيقا لتوجيهات سمو أمير الجوف وسمو نائبه، وبمتابعة وإشراف من وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف.//انتهى//16:13ت م0140