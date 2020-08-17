الباحة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسيشهد سوق الأسر المنتجة بمنطقة الباحة إقبالاً متزايداً من الأهالي والزوار والمصطافين , الذين يفضلون اقتناء وتذوق ما تنتجه تلك الأسر من حرف يدوية ومأكولات شعبية قلما تجدها في أي مكان آخر .وتبرز في مواقع الأسر المنتجة بغابة رغدان, العديد من الصناعات التقليدية مثل صناعة الأواني والفخاريات والخصفيات والملابس والحلي والألعاب الشعبية , إلى جانب بيع المنتجات الأسرية كالبخور والعطورات والحلويات والمعجنات وغيرها .ويتركز اهتمام أكثر مرتادي السوق على محلات بيع الأكلات الشعبية , التي تعرض أنواعاً متعددة من المأكولات كالدغابيس والعصيدة والمرقوق والمعرق والخبزة المقناه والفتة والعريكة والعيش وغيرها , في حين تنشط في أجزاء أخرى من السوق مبيعات الفواكه الموسمية مثل المشمش والخوخ والبخارة والعنب والتين بنوعية البري والشوكي والموز البلدي والكمثرى والعديد من الأنواع الأخرى من الفواكه التي تنتجها مزارع المنطقة .وتعد منطقة الباحة من أكثر مناطق المملكة اهتماماً بمشاريع الأسر المنتجة في ظل ما تجده من دعم واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة ، ومتابعة من وكيل إمارة المنطقة أحمد بن صالح السياري , حيث تعمد المنطقة طيلة أيام العام إلى تفعيل مشاركة الأسر المنتجة في مختلف المهرجانات بالمنطقة والمحافظات.// انتهى //16:13ت م0142