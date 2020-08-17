الكويت 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسسجلت الكويت 622 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 76827 حالة، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 502 حالة.وأفادت وزارة الصحة الكويتية اليوم أن 498 حالة شفيت من الفيروس ليبلغ بذلك اجمالي عدد المتعافين 68633 متعافٍ.// انتهى //16:13ت م0143