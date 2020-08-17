أبوظبي 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسالتقى وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش اليوم بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث الذي يزور أبوظبي حالياً .واطلع معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش خلال اللقاء على إحاطة شاملة بشأن جهود وقف إطلاق النار وتطور مسار العملية السياسية.وأشاد المبعوث الأممي خلال اللقاء بدعم دولة الإمارات المستمر لجهود الأمم المتحدة لإرساء أسس السلام و الاستقرار في اليمن معربا عن تقديره للمتابعة الحثيثة للدولة ومساندتها المستمرة في هذا الشأن.من جانبه أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات دعم بلاده ومتابعتها للأوضاع وحرصها على نجاح المساعي الحالية لإنهاء الأزمة اليمنية.وعبر عن بالغ التقدير لقيادة المملكة العربية السعودية في هذا الملف المحوري مثمنًا دور المملكة في مسعاها للوصول إلى حل يعزز من آفاق السلام والاستقرار في المنطقة, مشيرا بصفة خاصة إلى اتفاق الرياض و التنفيذ الكامل لبنوده بما يعزز فرص الحل السياسي في اليمن.وأكد معاليه أن دولة الإمارات من واقع دورها ضمن التحالف العربي ستبذل كل جهودها في دعم المساعي السعودية والأممية للوصول إلى وقف إطلاق النار لحقن دماء اليمنيين، وإطلاق المرحلة السياسية الضرورية نحو يمن مستقر ومزدهر.// انتهى //16:13ت م0144