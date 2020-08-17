اقتصادي / مؤشر البورصة العراقية يغلق على انخفاض
الاثنين 1441/12/27 هـ الموافق 2020/08/17 م واس
بغداد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واس
اغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم منخفضا بنسبة 0.43% ,متوقفا عند 460.87 نقطة.
وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 9 ,فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة 22,417,236,802 سهم, بقيمة 5,927,465,644 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 509 صفقات , شملت 34 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .
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