بغداد 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واساغلق مؤشر" البورصة" العراقية اليوم منخفضا بنسبة 0.43% ,متوقفا عند 460.87 نقطة.وسجل المؤشر انخفاض أسهم 8 شركات, وارتفاع أسهم 9 ,فيما حافظت 17 شركة على أسعار أسهمها.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 22,417,236,802 سهم, بقيمة 5,927,465,644 ديناراً عراقياً, تحصلت من إبرام 509 صفقات , شملت 34 شركة مساهمة ,من أصل 102 شركة مسجلة في البورصة .// انتهى //16:13ت م0146