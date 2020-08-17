المنامة 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,348.52 نقطة بارتفاع وقدره 20.17 نقطة عن معدل الإقفال السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار وقطاع الخدمات وقطاع الصناعة، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 612.52 نقطة بانخفاض وقدره 0.42 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة أربعة ملايين و212 ألفاً و127 سهماً بقيمة إجمالية قدرها مليون و203 آلاف و346 ديناراً بحرينياً نفذت من خلال 98 صفقة.// انتهى //16:14ت م0147