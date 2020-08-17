تبوك 27 ذو الحجة 1441 هـ الموافق 17 أغسطس 2020 م واسعقد المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك اجتماعه الـ 60 أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عطية بن محمد الضيوفي وحضور أعضائه.واستهل المجلس اجتماعه بمناقشة الحساب الختامي لأمانة تبوك للعام المالي 2018 م ، واستعراض التقرير نصف السنوي لعام 2020 بشأن الإيرادات الواجب تحصيلها خلال تلك الفترة.‏كما ناقش المجلس تقرير مشروعات درء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار للمشروعات الجارية والمنتهية. وقرر أعضاء المجلس تشكيل لجنة لزيارة هذه المشروعات ميدانياً وتقديم تقرير للمجلس في اجتماعه القادم.// انتهى //16:18ت م0149